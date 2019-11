Tyler, The Creator parle de sa sexualité

Tyler The Creator n'y va pas de main morte quand il parle de cul, même s'il laisse toujours planer quelques doutes.

Si le fait de parler ouvertement de sa sexualité (pour de vrai, pas dans des punchlines pour faire rire) a longtemps été un tabou dans le rap, ça ne semble aujourd'hui plus être le cas. On peut pour ça notamment dire merci aux filles du rap Game US, qui ont été nombreuses à en faire des tonnes sur ce sujet en interview, comme Nicki Minaj, ou Cardi B. Les rappeurs ne sont pas en reste, et s'il y en a un dont la sexualité intrigue, c'est Tyler, The Creator. Pourquoi ? Parce qu'il "serait" gay, et si on met ça entre guillemets, c'est parce qu'il a laissé traîné des indices parfois contradictoires dans plusieurs de ses sons et de ses interviews.

Et justement, Tyler était cette semaine en interview avec GQ, et il a fait des déclarations qui ne laissent guère de place au doute : le rappeur est gay / bisexuel, comme les fans le soupçonnait depuis un moment. Il a déclaré,dans le magazine : "J'aime les filles. Mais je finis juste par ba**er leur frère à chaque fois...". Voilà, Mesdames et Messieurs, il y en a pour tout le monde avec Tyler !

Une déclaration qui nous rappelle les problèmes qu'a eu Tyler, The Creator en évoquant la sexualité. Il a par exemple été poursuivi pour des propos jugés homophobes, en 2011, avant d'être harcelé par certains fans au moment où il commençait à laisser entendre qu'il aimait aussi les hommes. On se demande donc si cette déclaration faite à GQ n'est pas un énième coup de communication pour faire le buzz, mais quoiqu'il en soit, il en faut du courage pour assumer ses différences, dans le monde très viril du rap !