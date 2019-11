SCH annonce les feats de "Rooftop" !

Avec de grosses grosses surprises à venir !

Lorsqu'il balançait le single et le clip de R.A.C le 7 novembre dernier, SCH nous avait réservé une bonne surprise avec l'annonce de la sortie de son prochain projet "Rooftop"

Un opus qui sortira le 29 novembre prochain, et qui ne sera pas avare en featurings à en croire le teaser qu'il a posté sur son compte Instagram.

Un teaser assez sombre, avec un texte assez énigmatique qui dévoile petit à petit la tracklist... et on peut dire qu'il y aura vraiment du très beau monde pour le nouveau projet du Julius.

Ninho, Rim'K, Heuss l'enfoiré, Capo Plaza & Soolking mais aussi Gims auront donc la lourde tâche d'épauler le "numéro 17" pour ce nouveau projet. Une guest-list de folie composée de têtes d'affiches du paysage urbain Français.

SCH prend de court son public qui s'attendait forcément à la suite de son projet maintenant certifié disque de platine : "JVLIVS". Lui qui avait annoncé qu'il fonctionnerait par tome pour cette nouvelle série a finalement décidé d'abandonner cette direction artistique pour s'orienter vers une toute nouvelle, qui risque de faire très mal si elle est dans la suite de "R.A.C", qui a reçu un excellent accueil.

Après le sérieux et le côté sombre de ce projet, place à une nouvelle version de SCH ! Plus décomplexé et dans un délire d'entertainment, il s'était déjà illustré sur les featurings ou il était invité : pour le morceau "H.S" avec Hamza ou encore dernièrement avec Niro pour "Insolvable".

Trois morceaux seront d'ailleurs exclusifs à la version physique du projet. En attendant, tu peux toujours venir guetter le petit teaser dispo sur son insta :