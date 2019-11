Fianso retourne Dans le Cercle avec Adidas !

Sofiane et Adidas collaborent à nouveau pour le "Rentre Dans Le Cercle Tango League #3" !

Sofiane est déjà de retour avec un "Rentre Dans Le Cercle" tout frais, avec un nouveau volet de sa collaboration avec Adidas pour la fameuse "Tango League". C'est le troisième épisode "Hors-Série" de la sorte dévoilé par le rappeur, on ne sait pas s'il en a d'autres dans les tuyaux, mais vu la visibilité qu'il a aujourd'hui, les candidats pour freestyler doivent être nombreux. Le concept ne s'essouffle toujours pas, après maintenant plus de deux ans d'existence, et ça, c'est une vraie performance de la part de Fianso.

Cette fois, Fianso s'est déplacé dans un city stade d'Issy-Les-Moulineaux, grande ville de rap, pour cette émission qui sera rythmée par les prods de SNK (qui a entre autres beaucoup bossé avec Ninho). Dans cette nouvelle édition, le rappeur a invité des jeunes talents en provenance de toute la France, comme Vin's, de Montpellier, THB Fly, qui jouait à domicile, La MG, du 91, Wanda du 93, Madmax et Amin. Une bonne ambiance toujours aussi chaude, et surtout, de très, très bons freestyleurs.

Fianso continue donc de se démener pour ce rap game, et va devoir vivre en même temps sa vie de rappeur, de chef de label, d'animateur et également d'acteur, avec son rôle très remarqué dans l'excellente série "Les Sauvages". Et également sa vie de clasheur, depuis ce fameux message vocal qui a fuité sur les réseaux sociaux, dans lequel le rappeur semble s'en prendre à Hornet La Frappe, Lacrim et Booba. Voilà qui ne va pas lui laisser beaucoup de temps libre...