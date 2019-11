SCH est de retour !

Le nouvel album de SCH annoncé et le premier extrait c'est ici !

LE S EST DE RETOUR !

Le rap game n'a qu'à bien se tenir car SCH est revenu. Le S nous livre des grosses news. On s'y attendait un peu car le rappeur avait teasé son retour très attendu avec un post instagram. On y voyait sa main taper sur le numéro 19 d'une cabine d'ascenseur, le tout dernier étage de l'immeuble.

Et pour cause ! Son nouvel album s'intitule "ROOFTOP", le toit de l'immeuble est pour SCH et personne d'autre. Cet album est son quatrième album studio prévu pour la fin de l'année 2019, plus précisément le 29 novembre ! Tenez-vous prêt pour un des albums les plus attendus de l'année, mais pas "JVLIVS 2". Aucune tracklist n'a fait surface pour le moment, cependant on a déjà un visuel pour la cover de l'album.

Le S a d'ailleurs supprimé tous ses posts sur le réseau social Instagram pour faire la promotion de son nouveau projet. Il ne reste plus que deux publications.

De plus, il vient tout juste de dévoiler le tout premier extrait de son nouvel album. Intitulé "R.A.C.", le clip est déjà disponible sur Youtube. SCH tire depuis le rooftop de l'immeuble et se promène dans le bâtiment comme le roi du quartier. Son charisme et sa plume sont intacts.

On vous laisse checker ça !

On note ses apparitions sur les projets d'autres rappeurs comme Hamza et "HS" en début d'année. Rappelons également que le 5 juillet dernier, le morceau "Haut Standing" était sorti, dans lequel SCH "habillait sa p*** en Versace". Ce titre fera sans aucun doute partie de l'album "ROOFTOP".

Vous avez maintenant deux titres pour patienter jusqu’au 29 Novembre !