Meek Mill : rappeur est un métier dangereux !

Nous entendons constamment parler de rappeurs qui ont des problèmes avec la justice et il serait paresseux de conclure que cela se produit uniquement à cause du contenu de leurs chansons. Meek Mill a récemment participé au Players Coalition Town Hall, où il a expliqué en détail pourquoi il était dangereux d'être rappeur.

Aujourd'hui, Meek a pris des leçons de ses propres expériences tout au long de sa carrière. Il a expliqué aux autres intervenants que sa vie était en danger juste parce qu'il était célèbre et qu'il se rendait compte de la cruauté de la street.

"Si j'étais à Miami et qu'il était temps d'aller en boite, j'irais directement mais le travail de rappeur est dangereux. On perd la vie, on se fait tirer dessus", déclara le rappeur de Philadelphie.