Eminem : Et si 2019 était l'année de Slim Shady ?

Sans sortir de projet, Eminem a été omniprésent durant l'année 2019 !

Quand on est une superstar comme Eminem, on peut logiquement se permettre de collaborer avec qui on veut ou non. Cette année, le rappeur de Detroit a posé sur plusieurs morceaux et s'est fait plaisir. Sans avoir sorti de projet, il a été présent toute l'année dans nos oreilles en variant les featurings.

On se rappelle tous de la fameuse punchline de Nicki Minaj dans son titre "Want Some More" lorsqu'elle disait, "Who had Eminem on the first album ?" soit, "Qui peut se vanter d'avoir eu Eminem sur son premier album ?" Nicki le peut. Et cette exclusivité qu'offre Eminem aux artistes est bien calculée. En effet, il ne collabore qu'avec des artistes qu'il respecte car il a la réputation d'être attaché à l'excellence.

L'an dernier pour son album "Kamikaze" sorti en août, Eminem n'avait invité que deux artistes sur le projet, Joyner Lucas et son partenaire de longue date, Royce Da 5'9. En 2019, Eminem est apparu sur certains sons en featuring avec d'autres artistes et voici la liste complète :

Boogie feautring Eminem "Rainy Days"

C'est une collaboration Shady Records, le label d'Eminem créé en 1999. Les deux rappeurs apportent leur touche personnelle au morceau et Eminem balance son couplet au milieu du son lorsque le rythme change.

Logic featuring Eminem "Homicide"

Connus pour être deux paroliers et deux rappeurs super techniques, la performance de Logic et Eminem est impressionnante. Le morceau "Homicide" est un extrait de l'album de Logic intitulé "Confession of a Dangerous Mind". Le clip, très humoristique, vaut le détour !

Conway The Machine featuring Eminem "Bang"

Cette collaboration était très attendue et se trouve être à la hauteur des attentes. À écouter absolument !

Ed Sheeran featuring 50 Cent and Eminem "Remember The Name"

Dans ce morceau, les trois artistes célèbrent l'héritage qu'ils laissent à l'industrie musicale. Une rencontre entre trois univers plutôt réussie.

Joyner Lucas featuring Eminem "What If I Was Gay?"

Un titre de morceau sur lequel on n'attendait pas Eminem. En effet, longtemps critiqué et soupçonné d'homophobie, le titre de ce morceau soulevait plusieurs interrogations. D'ailleurs, il s'agit en réalité d'un leak. Si on analyse les paroles plus en profondeur, on comprend qu’en réalité, les deux rappeurs débattent de l'homophobie.



Cependant, ce leak n'est plus disponible et donc, pour le moment, introuvable, sortira-t-il un jour ?

On le voit Eminem sait varier les plaisirs et a finalement su rester dans l'actualité musicale en dosant ses participations. Fort, très fort.