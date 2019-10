Lil Wayne : il n'écoute aucun autre rappeur !

Dans l’émission "The Bumbu Room", Lil Wayne dit n’écouter que ses sons.

Dans une interview pour l'émission "Bumbu Room", Lil Wayne a révélé que lorsqu’il s’agit de hip-hop, il n’écoute qu’une seule personne : lui-même.

En accord avec la marque de vodka Bumbu rum, Lil Wayne s’assoit sur un siège, déguste du rhum et répond aux questions les plus surprenantes de ses fans. C’est le concept d’une émission appelée "Bumbu Room" (vous avez capté le lien avec le drink).

Le troisième épisode de ce nouveau projet vient de sortir. Et Weezy se livre comme promis, sans filtre.

Il a avoué, sans aucune gêne, que le seul artiste hip hop qu’il écoute c’est lui-même.

Celui qui va peut-être sortir un album avec Drake, affirme : "Je n’écoute pas tout le temps du hip-hop parce que je n’écoute pas d’autre hip-hop que moi. Je n’écoute que moi-même". Vous avez dit mégalo ?

Il a partagé quelques-uns des artistes qui composent sa playlist. On a : Anita Baker, Keith Sweat, Marvin Gaye, Bob Marley, Judas Priest, Nirvana, et blink-182. Un seul rappeur, Tech N9ne, a été mentionné.

Il ajoute : "Il m’est impossible de ne pas aimer tous les types de musique."

Il s’est également exprimé sur le "nouveau hip-hop". Il confesse que c’est différent de la musique avec laquelle il a grandi. Mais il valide ! Il dit : "Le nouveau hip-hop, je l’adore. J’adore le fait que cela ait vraiment changé".

Selon lui, la nouvelle génération ne fait pas de la musique pour transmettre un message et s’exprimer, mais seulement pour faire kiffer. Il déclare : "Maintenant c’est différent. Nous faisons simplement quelque chose qu’il est agréable d’entendre, nous n’avons pas besoin de l’écouter — l’écoute est différente de l’audition. Lorsque nous l’entendons, nous l’aimons puisque tout est bon. Donc cela me facilite les choses".

Pour quelqu’un qui n’écoute que ses sons, il est très informé…N’est-ce pas ?

Voici l'interview :