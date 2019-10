Booba défie La Fouine dans l'octogone !

Booba avait affirmé en interview que pour lui hors de question que le combat soit annulé, une parole est une parole. Après des mois et des mois de négociations, il a fallu mettre d’accord Booba et Kaaris , mais aussi l’Etat Suisse, la société d’organisation SHC , et la fédération de MMA, une vraie galère. A la dernière minute, le rappeur de Sevran a décidé de s'arrêter là. Dans une interview donnée au journal L'Equipe, il a expliqué vouloir "arrêter la mascarade" malgré la signature du contrat.

"Je te propose un octogone. Belle affiche, en plus t’es en hess on fait ça en France, c’est légalisé en 2020 on fait l’U-Arena on est refaits ! Belle affiche le Duc 1m92 le Pointeur 1m98 tu dis quoi ?"