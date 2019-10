Gazo impose la drill en France avec « Drill FR »

Connue en Angleterre, Gazo importe la drill en France.

Populaire en Angleterre et aux States, la drill s’impose de plus en plus en France. Grâce à qui ? A Gazo ! Le jeune rappeur a poussé le genre musical à dépasser les frontières. Il vient de sortir un son : "Drill FR".

La drill...Ce genre musical qui ne vous dit peut-être rien. Tranquille, on va vous expliquer ça. En gros c’est une déclinaison du hip-hop. Elle a été lancée par des jeunes rappeurs et producteurs originaires des quartiers de South Side à Chicago.

La drill c’est un univers sombre et des paroles violentes. Habituellement, le lyrique se concentre sur la vie dure menée à Chicago.

Aujourd’hui, elle dépeint énormément le quotidien compliqué dans les quartiers du sud de Londres. L’augmentation des prix des loyers a éloigné les populations les plus modestes. Un sentiment de délaissement est né. Vous ajoutez à cela des restrictions budgétaires dans des domaines tels que l’éducation ou la santé...Beaucoup de jeunes anglais ont eu la sensation d’être abandonnés. Sans perspective de réussite, le jeunesse a choisi la musique pour se défouler. Et c’est là que la drill joue un rôle. Les paroles contes la colère de cette génération qui se sent orpheline de son propre pays.

Mais c’est en 2012 qu’elle se fait connaitre. Et ça, c’est grâce à des rappeurs tels que Lil Durk, SD, Lil Reese, Soulja Boy, ou encore Chief Keef.

Inconnu en France, le genre fait peu à peu son entrée dans le pays. Et ça, on le doit à Gazo ! C’est un jeune rappeur Français qui a lâché un morceau intitulé "Drill FR". Gazo affirme avoir puisé son inspiration outre-Manche. Le clip est simple, pas d’exubérance. On le voit entouré de ses potes.

Vous validez ? Nous oui !