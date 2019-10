Ninho dans un reportage sur TF1 !

Les journalistes de la première chaîne de France se sont penchés sur le phénomène Ninho...

Dimanche en début d'après-midi en regardant les informations sur TF1, vous êtes sans doute tombé sur un reportage sur la carrière de ... Ninho ! Fait incroyable, extrêmement relayé sur les réseaux sociaux puisque c'est l'une des premières fois que TF1 consacre un reportage sur un rappeur issu de la rue durant les heures de grandes écoutes.

Le rap est devenu la musique la plus consommée de France. Depuis quelques années, le hiphop français s'est réhaussé et les artistes issus de la scène urbaine deviennent de plus en plus vendeur... Ninho s'ancre parfaitement dans cet exemple. Les journalistes reporter de TF1 ont mis l'accent sur ses fans qui sont venus l'acclamer à Nantes. Les fans le décrivent comme un garçon hyper sincère avec de vrais textes poignants, capable de nous faire un rap sale avec le tonton du bled, Rim'K sur "Air Max" mais aussi de nous toucher avec des musiques telles que "La Vie Qu'on Mène".

Ce reportage est une grande surprise pour le monde du rap ! Mais après tout pourquoi pas ? Ninho c'est un phénomène. A seulement 23 ans, sa première mixtape, "MILS" a été triple platine, son premier album "Comme prévu" triple platine également. Son dernier projet "Destin" sorti cette année est certifié disque de diamant : c'est la consécration pour Ninho !

Le rappeur ne compte vraiment pas s'arrêter là... Il y a quelques semaines, à 3h du matin, Ninho sortait de studio. Sur Instagram, il avait officiellement annoncé l'arrivée de "MILS 3" prochainement. Pour l'instant, aucune date nous a été révélé. On va suivre ça de très près.