Kanye West : son album tombe le record d'écoutes Spotify !

Avec "Jesus is King", Kanye West bat le record d'écoutes sur Spotify en 12h.

Incroyable Kanye West. Après ses aveux sur sa bipolarité, ses propos sur l'esclavage, son amitié supposée avec Trump, on croyait que l'artiste était fini pour le rap. Mais finalement, Kanye pourrait bien être éternel. En tout cas, il s'offre une véritable renaissance avec "Jesus Is Love", qui le remet d'un coup sur le devant de la scène rap, lui qui a été un des artistes les plus influents ces dernières années. Un album rempli de spiritualité, version folie des grandeurs, car tout de même, Kanye reste Kanye.

Ce projet, en plus d'avoir fait énormément de bruits dans les médias, a surtout atteint des records en termes de streaming. Par exemple, "Jesus is King" a été écouté plus de 38 millions de fois en seulement 12 heures, rien que sur la plateforme Spotify. C'est simple, personne n'a jamais fait mieux. Un record qui vient couronner une sortie pleine de louanges pour le célèbre mari de Kim Kardashian. Dans cet album, Kanye West parle de ses démons, de sa rédemption via la musique, qui l'aiderait à combattre ses pulsions sexuelles (le contraire de R.Kelly, en somme...).

Le mélange de gospel et de rap aura conquit assez largement les USA, puisqu'on retrouvait 9 titres du projet dans le top 10 des morceaux les plus écoutés aux USA. On espère que le game US aura le temps de se remettre de l'ouragan Kanye avant la sortie de son prochain album, qui est déjà prévu pour 2020. Mais bon, s'il est repoussé autant de fois que celui-ci, on a le temps...