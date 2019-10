Future nous ressort son classique "Monster" !

Future est de retour avec une version épurée de sa mixtape culte, "Monster", pour les 5 ans du projet.

S'il fallait faire un top des rappeurs les plus productifs de l'Histoire du rap US, Future serait sans aucun doute en bonne place pas loin du podium. Des mixtapes, des EP, des albums, le rappeur d'Atlanta doit en être à plus d'une trentaine de projets, à tel point que certains de ses projets sont un peu tombés dans l'oubli. Rien qu'en 2019, il nous a dévoilé un album en janvier, "The Wizrd", et un EP en juin, "Save me". Et pour les vacances de la Toussaint, il a décidé de ressortir une ancienne mixtape, "Monster", qui a 5 ans aujourd'hui. Et pas n'importe laquelle : une de celles qui l'ont fait passé un cap.

Un nom qui nous renvoie évidemment à tout ce qui fait peur, parfait pour cette période d'Halloween ! Mais aussi au projet culte de Rim'k, avec le même nom. Le Tonton influence même les plus grosses stars US ! Blague à part, la tape est un très bon projet de trap, comme d'habitude avec Future, rempli de gros bangers pour la majorité, avec quelques titres un peu plus doux, mais plus rares. On ne se rappelait plus de ce petit featuring avec Lil Wayne, assez réussi.

Plusieurs titres étaient passés à la postérité, et Future a décidé de les offrir à nouveau à tous ses fans, car le projet avait visiblement disparu de certaines plateformes de streaming. Toutefois, il a un peu rétréci la tracklist pour ne garder que l'essentiel. On vous laisse redécouvrir tout ça,