Cardi B pense avoir ouvert la voie aux rappeuses

Cardi B dit que grâce à elle, les jeunes rappeuses galèrent moins.

Cardi B s'est clairement imposée dans le rap game. Elle a récemment accordé une interview à Rap Radar. Et pour elle pas de doute : elle a ouvert des portes pour la nouvelle génération de rappeuses.



En ce moment, Cardi B fait la tournée des médias. Why ? Elle fait la promo de l’émission "Rhythm + Flow". Une sorte de télé-crochet musical dans laquelle elle est jury. Un nouveau bijou disponible sur Netflix. Ce dernier a pour visée de trouver la pépite du rap game. Celui qui sera capable de taper dans le top du Billboard.

Interviewée par le média Rap Radar, celle qui confesse être en colère contre ses fans français, n’a pas mâché ses mots. Comme d’hab quoi. Selon elle, les jeunes rappeuses ont plus de facilité à signer en maison de disque. Grâce à quoi ? Enfin plutôt "grâce à qui?"… Parce que l'artiste qui vient de souffler sa 27 ème bougies l’affirme : c’est elle qui a ouvert les portes du monde du rap pour la nouvelle génération féminine. Elle déclare :

"Je pense que maintenant c'est un peu plus facile pour beaucoup d'artistes femmes... Avant moi, il n'y avait pas beaucoup de femmes rappeuses qui étaient signées en label. Maintenant, tout le monde ne fait que les signer ! Si vous pouvez faire du rap, personne ne veut rater l'occasion. Beaucoup de labels ont raté l'occasion avec moi parce que je suis allé voir des salopards et ils ont dit non, non, non, non."

Ce n’est un secret pour personne si on vous dit que les hommes sont plus nombreux que les girls dans le hip-hop world. Mais aujourd’hui les choses changent, se modernisent et les mentalités aussi. Les femmes n’ont plus peur de se lancer. Et c’est vrai que ça, c’est également grâce à des artistes comme Cardi B qui battent des records de ouf.

Elle a un égo oui, mais un égo plutôt justifié dans ce cas de figure.

Voici l'interview complète :