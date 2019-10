Juice Wrld poursuivi pour le sample de "Lucid Dreams" !

Selon Billboard, Yellowcard accuse Juice de copier des "éléments mélodiques" de leur disque. Ils réclament plus de 15 millions de dollars en dommages et intérêts "pour chaque acte de violation du droit d'auteur".

Le groupe dissous affirme que le succès retentissant de "Lucid Dreams" a provoqué le décollage de la carrière de Juice et lui a donné "d'importantes occasions de faire des tournées et de se produire dans le monde entier", ce qui leur aurait valu des dommages de ses tournées et de ses apparitions publiques. Le groupe affirme que Wrld est fan de l'album "Under the Cork Tree" de Fall Out Boy, et, comme par hasard, Neal Avron, le producteur de cet album, a également produit "Holly Wood Died".

"Lucid Dreams", produit par Nick Mira, a utilisé le disque "Shape of My Heart" de Sting et en a payé le prix. Selon Mira, Sting a obtenu 85% de la propriété de la chanson, tout en menaçant de les poursuivre également.

"Des millions de perdus ont fait des millions… la chanson a eu un impact positif sur beaucoup de gens, pour que je sois bouleversée", écrit Juice en réponse à la menace de poursuite de Sting. "Il y a toujours plus d’argent à gagner et je le ferai ainsi".