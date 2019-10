Lizzo bat un record d'Iggy Azalea !

Après une semaine de pause, Lizzo et son tube "Truth Hurts" sont de retour au sommet du Billboard Hot 100. L'étoile montante du game s'était arrêtée à six semaines consécutives en tête du classement jusqu’à la sortie du morceau "Highest in the Room" de Travis Scott. Son retour au sommet a détrôné "Fancy" d'Iggy Azalea qui était, jusque-là, le plus long règne jamais enregistré pour une chanson de rap d'une artiste féminine.

La première fois que le single "Truth Hurts" est arrivé en haut de la liste du Billboard était le 7 septembre dernier.

Par ailleurs, il faut noter que "Bodak Yellow" de Cardi B, avait duré trois semaines en 2017, et "Doo Wop" de Lauryn Hill, avait dominé le classement durant deux semaines en 1998 et même "I Like It" de Cardi B avec Bad Bunny & J Balvin s’est retrouvé numéro 1 que durant une semaine, c’est donc un exploit pour Lizzo.