13 Block et la "Blocar" t'offrent 150 places pour l'Olympia !

Pour leur concert prévu le 28 octobre prochain.

13 Block va offrir 150 places à tous les fans et ça c’est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont un peu la tête en l’air !

Le 28 octobre prochain, le groupe de Sevran se produira pour la première fois à l’Olympia. Après un projet "BLO" totalement validé par les fans et par la critique, Zed, Zefor, Sidikey et Stavo vous donnent rendez-vous dans la salle mythique parisienne pour un concert en honneur de l’Ultrap, qui affiche déjà complet depuis plusieurs semaines.

Et pour tous les petits retardataires il vous reste peut-être une ultime chance de chopper vos tickets. C’est via un post Instagram que le collectif l’a annoncé : 150 places vont être distribués à 3 endroits stratégiques, dont Sevran, évidement, mais aussi deux endroits à Paris : Place de la République et Rivoli.

Si vous vous demandez comment faire pour avoir ses fameuses places, il faudra réussir à croiser la route de la ‘BLOCAR’ dans la journée du 26 octobre aux endroits indiquées juste au-dessus. Un grand partenariat avec Adidas pour le lancement de son nouveau modèle de sneakers : la supercourt. Un partenariat avec Courir aussi, le magasin de basket/streetwear.

Un Olympia qui sonne comme une revanche pour les « mauvais boys » du 93. Actifs depuis bientôt plus de 7 ans, le groupe à longtemps attendu avant de percer et de tout exploser avec les titres "Petit Cœur", produit par Junior Alaprod, "Fuck le 17" ou encore "Zidane" produits par Myth Syzer et Ikaz Boi.

Ce dernier avait d’ailleurs invité sur son projet Brutal 2, trois des quatre membres du 13BloGang. Stavo et Olazermi sur le titre "Code 46", Sidikey sur "Place Vendôme" et Zefor sur "Alfred". Un projet à écouter de toute urgence si ce n’est pas encore fait……

Rendez vous le 28 octobre à l’Olympia, BA BINKS !