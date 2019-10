Suge Knight n'exclut pas de faire revivre Death Row !

Des sources proches de Knight ont déclaré à TMZ qu'il avait vendu ses droits à vie à Ray J . Ce dernier est le frère de la chanteuse Brandy , mais aussi, il est plus célèbre pour avoir été à l’origine de la fameuse sextape avec Kim Kardashian .

Des sources ont indiqué qu'un documentaire sur Death Row Records et Suge était déjà en cours, et que le label lui-même pourrait faire un retour après la fermeture de ses portes en 2009. Les deux hommes seraient amis depuis des années et Knight lui fait confiance pour prendre de bonnes décisions commerciales en son nom.