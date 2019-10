Fetty Wap accusé après une bagarre à Las Vegas !

Fetty Wap est accusé de coups et blessures suite à une altercation qui aurait eu lieu le mois dernier à Las Vegas.

Selon TMZ, l’auteur de "My Way" aurait été officiellement inculpé de délit pour avoir frappé un agent de sécurité à l'extérieur du Mirage Hotel and Casino. L'artiste de 300 Entertainment a été arrêté en septembre pour cet incident, qui aurait débuté à la suite d'un différend avec un voiturier.