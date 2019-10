Aya Nakamure dévoile la tracklist de la réédition de "Nakamura" !

Aya Nakamura s'apprête à remettre le feu en cette fin d'année !

Avis aux fans de danses énergiques, Aya Nakamura compte bien remettre le feu en cette fin d'année 2019, en s'y prenant d'une manière très simple : la chanteuse a en effet prévu de sortir une réédition de son album à succès, "Nakamura", sorti en octobre 2018. Un album qui lui a permis de truster le sommet des charts un peu partout en Europe, une première pour une artiste francophone. Avec également un disque de platine et une nomination pour les Victoires de la Musique. Un très beau succès donc, qu'Aya entend bien rééditer !

En effet, la chanteuse sortira sa nouvelle version du projet le 2 novembre prochain, soit dans quelques jours à peine, et elle nous dévoile les nouveaux morceaux qui seront ajoutés au projet ! 5 nouveaux titres, dévoilés sur son compte Instagram : "Soldat", "Idiot", "40%", "Claqué", et un remix du morceau "Sucette", sacré succès lui aussi. On a déjà hâte de voir ce que tout ça va donner sur le dancefloor, n'hésitez pas à prendre des vidéos de vos soirées quand ça sera sorti !

On souhaite évidemment le meilleur à l'artiste pour ce nouveau projet, elle qui a longtemps été méprisée par les grands médias, comme lors de la cérémonie des Victoires de La Musique lorsque Nikos bafouillait sur son nom, ou des imitations hasardeuses de certains animateurs radio, qui rappellent les mauvais sketchs de Michel Leeb... En attendant la sortie, Aya Nakamura multiplie les apparitions, pour occuper le terrain, comme dans son featuring avec Dabs !