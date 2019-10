Kevin Gates se confie dans le clip de "Walls Talking" !

Le rappeur US Kevin Gates nous parle de ses démons dans sa dernière vidéo, "Walls Talking" !

Kevin Gates continue à grimper les échelons dans le rap US, multipliant les albums et les mixtapes, lorsque ses problèmes judiciaires lui en laissent le temps et qu'il n'est pas en prison. S'il fallait donner une liste des vrais rappeurs Gangsta actuels, il ferait probalbement parti de la liste, car l'homme a l'air de non seulement ne pas craindre les affrontements, mais d'y aller à fond, avec un couteau même parfois...

Un soucis de gestion de la violence et de la colère, qui nourrit sa discographie déja bien remplie. Avec le clip de "Walls Talking", qui vient de sortir le 15 octobre, il nous parle de tout ça, et se confie sur le fait d'avoir l'impression d'être enfermé dans son propre esprit, et que les murs de cette prison lui parlent. Une métaphore assez jolie, le tout, pour un morceau assez mélancolique dans lequel il nous raconte les mauvais choix qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, un homme en colère et sans trop de repères. Mais Kevin Gates, grâce à la musique, espère bien se sortir de tout ça! On vous invite à aller écouter son album, "I'm Him", sorti le 27 septembre 2019 et dont le morceau est extrait.