Tortoz sort le double clip "Zone / Fuego" !

Tortoz s'est offert un voyage au Maroc pour tourner son nouveau clip.

Tortoz, le rappeur de Grenoble, est de retour avec un nouveau clip dans lequel il réunit deux titres en un ; "Zone" en featuring avec Shobee et Madd, et "Fuego". Deux morceaux issus de son projet "Roze", sorti le 24 mai 2019. Un des bons projets de cette année, alliant trap, sonorités latines, passages un peu plus kickés, avec des textes qui peuvent être parfois finement écrits, et d'autres fois beaucoup plus légers.

Bref, un jeune artiste de 24 ans assez complet, qui met comme à son habitude les bouchées doubles sur l'aspect visuel, avec une vidéo très belle tournée au Maroc. Onpeut y voir le rappeur dans diverses ambiances, ensoleillées, ou très tard le soir, cogitant, seul, avec quelques très jolis plans, tournés par la caméra de Le Donjon. Bref, du bon boulot, comme le reste de son album !