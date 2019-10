Ninho annonce sa mixtape "M.I.L.S 3"

Alors que Ninho surfe toujours sur le succès de "Destin" son album sorti un peu plus tôt dans l'année, il est déjà dans les starting-blocks et annonce "M.I.L.S 3", une nouvelle mixtape.

Ninho n'a pas l'intention de se reposer sur ses lauriers. Alors qu'il a récemment dépassé le stade du million d'albums vendus (oui, oui, vous avez bien lu), le patron du label TTR ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et veut enfoncer le clou de sa domination sur le rap français : il devrait relancer dans les semaines qui viennent sa célèbre série de mixtape : "M.I.L.S" avec la sortie du troisième volume. C'est en tout cas ce qu'il déclare dans une vidéo relayé par Revrse Média.

C'est cette série de mixtape qui l'a mis sur le devant de l'affiche avant les albums, les grosses ventes, les certifications en pagaille et le succès. Mais il faut dire que depuis deux ans, N.I charbonne tellement qu'il n'a pas volé son succès. Mais le rappeur originaire de l'Essonne sait ce qu'il doit à ces mixtapes. La première lui avait permis de se mettre en route, la deuxième avait confirmé son talent, la troisième devrait être comme un cadeau à son public et une manière aussi de garder les pieds sur terre en revenant à la base. Ceci dit, il faudra sans doute attendre un peu avant sa sortie, on pense que Ninho devrait attendre que "Destin" soit certifié disque de diamant. Cela ne devrait pas être long, il est déjà triple platine..