Gradur fait son retour avec un nouveau single.

Gradur signe son retour avec « Rari », un titre inédit. Histoire de nous donner un avant goût de son nouvel album. Rencard en novembre pour découvrir cette future merveille.

Après « Boss de la trap » et « Voyou », Gradur fait son come back. Et on l’attendait ce retour ! Il a beau avoir fait une sorte de break musical, et il y a beau avoir eu une avalanche de rappeurs talentueux…Gradur reste Gradur !

C’est lui qui a intégré la trap dans la culture française. Il ne faut pas l’oublier ça !

Absent dans les bacs mais présent sur Instagram ! L’artiste s’est découvert une nouvelle passion pour ce réseau social. C’est simple : il dévoile tout dessus. Un Gradur 2.0.

Et depuis des semaines, il ne fait que de teaser sur l’arrivée de son 3ème album. D’ailleurs il ne s’affiche qu’avec des têtes d’affiche ! Est-ce qu’il essaye de nous faire passer un message du genre : "Préparez-vous la team, il va y avoir des collaborations de ouf" ? Sans doute…

Qui se rappelle aussi la vidéo qu’il avait posté cet été ? Un vrai délire. On voit des policiers en intervention dans la villa ou il était avec des potes. Lieu où il préparait cet album !