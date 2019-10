Un double album en décembre pour Jul !

Annonce toute fraîche faite par Jul en personne, le double album c'est pour décembre.

Jul est connu pour être un artiste très productif et n'a pas terminé de faire parler de lui en 2019. Même s'il a sorti le projet "Rien 100 Rien" en juin dernier sur lequel apparaissent des morceaux comme "JCVD" ou encore "Tell Me" en featuring avec Ninho , il va revenir seulement 6 mois plus tard avec un double-album.

Un comportement qui ne choque même plus son public car Jul est imprévisible et toujours présent dans le game au fil des années. Le rappeur cumule les certifications et bat tous les rcords. Il a son style, sa façon de produire, sa vision et il brise les codes. Un album, un double-album, deux albums dans la même année, ou bien même un album gratuit? Peu importe, il sait que son public le suivra et le soutiendra.

Alors c'est logiquement qu'il a publié une photo sur son compte Instagram pour annoncé un projet en décembre. Toujours dans la simplicité, il avoue, "Je me tâte" en légende. Un écran noir et une police blanche, il questionne sa fanbase : "Un double-album pour décembre ?"

Toute la team Jul attendait déjà une réedition de "Rien 100 Rien" pour le mois d'octobre, avec cette annonce ils risquent d'être totalement comblé. Jul n'a pas terminé de marquer cette année 2019.

Vrai ambassadeur de sa ville natale, Marseille, et fan de l'Olympique de Marseille comme tous le sbons marseillais, il donnera un concert au Stade Velodrome en juin 2020, un évènement unique que tous les fans le splus fidèles de l'artiste ne vont pas manquer.

Elena O.