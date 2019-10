Niro annonce la date de sortie de "Stupéfiant"

Niro ne dort pas et enchaîne les projets.

On a désormais l'habitude de voir Niro sortir des sentiers battus de la promotion ordinaire et sortir des projets quand il en a envie : c'est-à-dire quasiment un par an ! Un sacré rythme qui prouve toute l'inspiration du rappeur de Blois ! Alors qu'il va sortir plusieurs projets ces prochaines semaines, il vient d'annoncer la date de son prochain album. "Stupéfiant" sortira donc le 15 novembre prochain.

"Stupéfiant" sera la suite logique d'une série d'EP quio va amener Niro et ses fans à l'album. Si le vocabulaire est celui d'un dealer, Niro n'est ni plus ni moins qu'un dealer de son et il sait que ses cliens sont nombreux et accros !

Le 27 septembre, il lançait "Stupéfiant, "Chapitre 1". Deux autres EP suivront, le 11 octobre, le 25 octobre pour arriver calmement à l'album le 15 novembre. Ce parcours coïncide avec la sortie d'un clip "Double Appel", un morceau dédié à ses enfants, mélodieux et touchant. La preuve que Niro sait sortir de sa zone de confort pour se confier et bien utiliser sa plume. Et c’est par le biais d’un post Instagram un peu spécial que le rappeur à annoncer la date de l’album. Un bon de commande ou figure les dates de livraison des différents EP à venir, et surtout, la date finale de son prochain projet. De quoi faire patienter tous les fans d’ici la mi-novembre.