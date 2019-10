Ninho est millionnaire !

Le million d'albums vendus pour Ninho, sacré destin !

Qui va l'arrêter ? Ninho vient de dépasser la barre du million d'albums vendus durant sa carrière, une vraie consécration pour le rappeur du 91.

C'est sûr que depuis quelques années, tout ce que touche Ninho se transforme en or, voir même en platine. L'album "Destin" sorti en mars 2019 comptabilise plus de 300 000 ventes à lui tout seul et est certifié triple disque de platine. En quatres années, N.I a bossé dur et a sorti deux mixtapes , "M.I.L.S" et "M.I.L.S 2.0", et deux album, "Comme Prévu et "Destin".

Le rappeur du 91, qui avait annoncé "Destin" comme étant l'album de l'année, peut être convaincu que l'album est le plus vendu de toute sa carrière. Et vu comme c'est parti, ce n'est peut-être pas encore terminé. "Destin" pourrait bien dépasser les 500 000 ventes durant les mois à venir et devenir disque de diamant, l'unique certification qu'il manque à Ninho. D'autant plus qu'il est le premier rappeur en France à atteindre les 50 singles d'or.

De plus, N.I. ne s'est pas seulement contenté de sortir un album en solo, il a charbonné au point d'apparaitre sur les projets d'autres artistes qui ont sorti un album cette année. Koba LaD, Leto, Hiro, Zola, Vegedream, Alonzo et plus récemment Niska font tous partie des artistes avec qui il a collaboré cette année, pour ne citer qu'eux.

Ninho s'est imposé et encré dans le cercle du rap français durant ces dernières années écoulées et ne semble pas en avoir terminé.

Et ça, c'est le destin mon pote.