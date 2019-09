J.Cole ne veut plus faire de feats !

En plus d’avoir sorti la compilation "Revenge of the Dreamers III" de Dreamville cette année, Cole a également participé aux projets de nombreux artistes tels que Ty Dolla $ign sur le titre "Purple Emoji" , plus récemment, Young Thug et Travis Scott sur "The London" , pour ne citer qu’eux.

"L'année dernière, j'ai annoncé mon intention de dire oui beaucoup plus que de dire non", a déclaré Cole, qui venait de terminer sa tournée KOD à l'époque.

"Dire oui au feats c’est me sortir de ma zone de confort. Et ça continue. J'essaie de faire évoluer les collabs cette année. L'année dernière a été comme un avant-goût. Je ne veux pas en finir avec le rap maintenant et regarder en arrière et me dire 'Bon sang, je n'ai même pas travaillé avec d’autres artistes'. Je ne veux pas avoir de regrets. Maintenant c’est fait, je veux savoir que je n’ai laissé aucune pierre non retournée. J’ai pu faire tout ce que je voulais. Même de la merde que je ne voulais pas faire à la base mais j’ai fini par me réjouir de l’avoir fait à la fin".