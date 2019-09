Le retour de Vald est officiel !

Pour son retour, Vald ressort la deuxième partie de son "Journal Perso."

Ca fait huit ans déjà que "Journal Perso" est sorti. Vald fait son retour en solo et nous livre la deuxième partie, qui porte bien son nom : Journal Perso II.

Vald is back ! Enfin. Ca fait des semaines qu’il était inactif. Pas de son, nada. Il vient de rectifier le tire. L’artiste vient tout juste de publier Journal Perso II. Le premier extrait de son nouvel album.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que Vald aime nous faire poireauter, il kiff le suspens. C’est bien simple, on ne connait rien de l’album ! Ni la date de sortie, ni même le titre. Mais parfois, quand ça lui prend, il le tease à gauche à droite.

Quand on va sur son insta, on a l’impression de jouer au Cluédo. De mener notre propre enquête. Mais tu vas le sortir quand ton album Vald ?!

Après avoir annoncé qu’il avait terminé son nouvel opus, ce vendredi vers 5h du matin il a lâché une bombe. Un extrait de Journal Perso II. Evidemment on ne connait pas la date de sortie, ce serait trop facile.

Que dire de ce nouveau bijou ? Il est tout bonnement poignant, mélancolique, captivant. Du lourd quoi. Vald s’ouvre, se livre. Il parle de lui, de son ascension, de la société de manière générale.

On a le droit à un Vald sensible avec des paroles fortes : « Ouais ma vie c’est le Truman Show. La came tombe du ciel sur la Seine. / Cette vie est belle je le sais, comme millions d’euros de recettes. / Non je vais pas pleurer devant ce film, je sais que c’est péché d’être sensible ».

A la prod ? Seezy. Au piano ? Sofiane Pamart. Bien entouré, il nous fait du grand VALD. Oui monsieur, en majuscule cette fois-ci. Parce qu’il a compris que les mots avait des maux. Il sait comment captiver, toucher, rapper.

Merci Vald, on a hâte de découvrir la suite.