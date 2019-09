Cardi B se confie sur la chirurgie esthétique !

Dimanche dernier, Bardi s’est emparée de sa page Instagram et a critiqué les gens qui dénigrent facilement le corps d'autres femmes.

"Laissez-moi vous dire quelque chose, je n’aime pas critiquer le corps des meufs parce que je me souviens de la bataille que j’ai vécu (avec le mien), baby".

L’interprète de "Bodak Yellow" n’a jamais caché ses insécurités face à son corps étant plus jeune.

"Je me souviens de quand je n’avais pas de seins putain, et je me souviens aussi de quand la taille de mon cul était amusante", dit-elle.