6ix9ine : sa coopération aide à préparer son projet !

Anthony "Harv" Ellison est accusé d'avoir enlevé 6ix9ine et de l'avoir volé plus de 750 000 dollars en bijoux et 15 000 dollars en espèces. Aljermiah "Nuke" Mack, fait partie d'un groupe d’une dizaine d'hommes accusés d'avoir semé la terreur autour de la ville de New York ces derniers mois, en tirant sur leurs rivaux en plein jour, en volant des membres de gangs rivaux, mais aussi, par le trafic de drogue.