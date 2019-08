Angèle faisait la première partie de Damso : "Moi aussi j'ai des c**illes et je suis là !"

Crédit photo : Best Image , Pure In

La chanteuse belge parle de l'époque où elle faisait la première partie du rappeur ! Et ce, malgré son combat féministe... Explication !

Ça ne va pas plaire à Damso ça ! La chanteuse belge, Angèle,s'est confiée sur son début de carrière : elle avait fait la première partie du concert de son compatriote belge. Choix sur lequel elle revient.

Angèle c'est la blonde piquante qui cartonne en ce moment ! Le public français l'a découverte grâce à son featuring avec son grand-frère, le rappeur Roméo Elvis sur "Tout Oublier". Aujourd'hui, la chanteuse vole de ses propres ailes et se revendique ultra féministe. Elle le confirme en balançant le son "Balance Ton Quoi" : une attaque ouverte au machisme de la société et aux paroles de rap parfois trop insultantes envers les femmes. Contradictoire, quand on sait qu'Angèle a fait la première partie de Damso...

L'émission "Sept à Huit" sur TF1 a interviewé la chanteuse dans Le Portrait De La Semaine dimanche dernier (le 25 août), en retraçant le parcours artistique qui la conduit sur le chemin du succès. Les journalistes sont revenus sur le fois où elle a performé devant le public de Damso qui, d'après Le Figaro, a des propos parfois beaucoup trop "sexistes" et "misogynes". Elle justifie son choix. Cette décision semble contradictoire et elle explique avoir longuement réfléchi avant de prendre cette décision. La soeur de Roméo Elvis dit ne pas cautionner ses propos mais avoir eu envie "d'affronter" les fans de Damso et leur apprendre ce qu'est le féminisme : "Si Damso a fait appel à moi, c'est que peut-être aussi parce qu'il est en train de se remettre en question". Finalement, elle considère son choix plus courageux que différent de son idéologie.

Ces propos font déjà pas mal parler... Pour l'instant, Damso lui n'a pas réagi. En aoùt 2018, il avait sorti un son commun, rappelez-vous.