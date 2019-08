LMB est la nouvelle signature Def Jam !

Dej Jam vient de signer LMB

C'est sur son site Instagram que le label Def Jam vient de communiquer la signature d'un nouvel artiste dans son équipe. Il s'agit de LMB, tout droit venu de la ciété Pablo Picasso à Nanterre (92). LMB veut nous entraîner dans une nouvelle ère avec son rap grâce à son flow planant, ses mélodies entraînantes et ses sonorités trap ou caribéennes, LMB nous transporte. Def Jam France se réjouit de son arrivée au sein de son écurie !

Le jeune rappeur a lui aussi communiqué sur Instagram pour révéler à son public sa signature au sein du prestigieux label.

Un clip est d'ores et déjà annoncé pour ce jeudi 29 août qui devrait faire plus officiellement les présentations musicales. Le teaser de "Candeloro" publié mis en ligne nous laisse apercevoir des violons au milieu des tours et un visuel en noir et blanc. Habitué à la trap et aux ambiances caribéennes, LMB va-t-il nous montrer qu'il possède d'autres cordes à son arc ?

