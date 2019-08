Jul : une réédition et un magasin ?

Si vous avez kiffé le dernier album Rien 100 rien de Jul cette année vous allez adorer ce qui va suivre…

En juin dernier, Jul frappait fort en sortant son onzième album studio, "Rien 100 Rien". Un opus qui a tapé très fort dès son arrivée dans les bacs : 36 000 ventes la première semaine ! Rien que ça. Aujourd’hui le projet est certifié disque de platine.

Qui peut stopper l’ovni ? Apparemment personne. Très fier du succès de ce dernier projet, le rappeur marseillais a teasé ce dimanche la possible réédition de cet album avec sept titres inédits.

Jul, mystérieux dans l’âme n’a pas donné plus de détails concernant cette possible réédition. Il préfère avertir ses fans en leur demandant si ça leur ferait plaisir ! Très bonne stratégie de communication. Et évidemment que ça leur fera plaisir !