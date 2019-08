Young Thug promet du "vrai rap" dans son prochain album

Alors que "So Much Fun" vient à peine de sortir, Young Thug pense déjà au futur.

Young Thug n'est pas du genre à s'endormir sur ses lauriers. Alors que "So Much Fun", son troisième album studio vient juste de sortir, le rappeur d'Atlanta pense déjà à la suite et annonce que son prochain projet, qui devrait s'appeler "Punk" sera du "vrai rap". Est-ce à dire que ce qu'il fait actuellement est du "faux rap" ? Heureusement, il a précisé sa pensée dans une interview pour le magazine Fader dont il fait la couverture.

"C’est définitivement une musique touchante. C’est la musique que le monde va embrasser. [Punk] signifie courageux, pas égocentrique, conscient. Très, très négligé, très mal compris. Très patient, très authentique. "

On comprend un peu mieux où il veut en venir mais ça ne nous dit tout de même pas ce qu'il entend par "vrai rap". Le journaliste de Fader doit être un peu comme nous car lui aussi insiste pour avoir une définition plus précise.

"Le vrai rap c'est laisser les gens entrer [dans votre vie], leur faire savoir ce que vous vivez. Leur faire savoir que vous êtes le même [qu'eux]. Je veux juste m'ouvrir. Leur montrer que je ne suis pas qu'un rappeur mais aussi un être humain. Je veux juste m'ouvrir, leur dire ce que j'ai vécu, ce qu'ils ont vécu, toutes ces choses qui font grandir les gens."

On comprend mieux alors que "Punk" devrait parler de Young Thug l'homme et pas forcément le personnage. Que le projet sera certainement très introspectif mais aussi porté sur l'avenir. De toute façon, on n'aura certainement pas longtemps à attendre puisque le rappeur d'Atlanta espère sortir ce projet dès le mois de septembre.