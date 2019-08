Logic annonce sa paternité en freestyle !

Logic profite de cette vidéo pour s'en prendre aux sites people.

Logic est décidément suractif en ce moment. Après deux albums en six mois, des clips en pagaille dont un, très drôle, pour illustrer son featuring avec Eminem, il est de retour cette fois avec un freestyle ultra pointu, le "No Pressure Freestyle".

Mais cette apparition vidéo n'a pas simplement vocation à montrer à quel point le rappeur du RaffPack est puissant techniquement et lyricalement. Il vise aussi à couper l'herbre sous le pied des sites d'actualités people en révélant qu'il est va bien être le père d'un petit garçon car sa compagne, Brittney Noell, est enceinte.

"Je vais avoir un petit bébé. Surprise, c'est un petit garçon. Fuck TMZ, ils ne peuvent pas avoir le scoop cette fois. Bienvenue au monde petit Bobby".

C'est de cette façon que Logic conclut ce freestyle. TMZ n'est pas cité par hasard, le site avait annoncé il y a quelques mois que Logic et sa compagne envisageaient de se marier La vengeance est un plat qui se mange froid et en musique...

Finalement, quoi de plus intéressant et de plus logique pour un rappeur que d'annoncer sa future paternité via un freestyle plutôt qu'au travers d'un bête communiqué de presse ou d'une image postée sur Instagram ? L'intérêt est double : 1- Young Sinatra rend public la nouvelle avant de se faire avoir par les sites people, 2- Cela lui permet de balancer un freestyle lourd même si l'instru est ultra classique puisqu'il s'agit de "Runnin'" des Phracydes.

Un DJ, des platines, un MC, un micro filaire, un entrepôt, cela suffit à Logic, tout de noir vêtu et avec une impressionnante paire de baskets rouge, pour dérouler un freestyle dont pourrait s'inspirer d'autres rappeurs. Si certains réglaient leurs problèmes en musique, ce se serait certainement plus intéressant qu'à coups de photos Instagram...

En tout cas, félicitations au futur papa !