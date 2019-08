Lil Nas X continue de faire tomber les records !

Lil Nas X explose tous les records du Billboard.

Lil Nas X et sa chanson "Old Town Road" avait déjà battu de nombreux records. Parmi eux, il a notamment surpassé celui du nombre de semaines passées en tête du Billboard éclipsant au passage Mariah Carey, ce ne qui n'a pas fait que des heureux. Mais le titre poursuit son ascension et trône pour la 19e semaine en tête du Billboard 100 ! Mais les haters n'ont pas fini de rager. En effet, le jeune rappeur vient encore de faire tomber des barrières qui, jusqu'à maintenant, paraissaient infranchissables. Il vient aussi de faire tomber ce record pour le classement Billboard Hot R & B/Hip-Hop Songs et le Billboard Hot Rap Songs où il caracole en tête également depuis 19 semaines !

Lil Nas X a dépassé Drake (qui multiplie aussi les chiffres incroyables) et son featuring avec Wizkid et Kyla qui avait tenu 18 semaines en tête du classement Hot R & B/Hip-Hop Songs avec le morceau "One Dance". Dans le même temps, le rappeur originaire d'Atlanta a aussi battu le record de Missy Elliott avec "Hot Boys" featuring Nas, Eve et Q-Tip qui datait de 1999 en tête du classement Hop Rap Songs, qu'elle détenait à égalité avec "Fancy" d"Iggy Azeala (feat Charli XCX) en 2014 et il a une nouvelle fois effacé Drake des tablettes pour son single de 2015, "Hotline Bling".

En France, cela ne paraît peut-être rien mais Lil Nas X domine outageusement les charts américains comme personne ne l'a réussi depuis des années. Et son titre continue de vivre comme en témoigne le nombre impressionnantsde remix qui en ont été faits.

On espère qu'il arrivera à renouveller cette expérience dans le futur même si cela risque d'être compliqué. Toujours est-il que Lil Nas X a d'ores et déjà marqué l'histoire, qu'on le veuille ou non...