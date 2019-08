Booba : un album pour 2020 !

Même si l'octogone truste l'actualité de Booba, il n'en oublie pas à la musique.

S'il est tout à la préparation de son combat contre Kaaris, Booba a quand même pris tout le monde de court hier avec le morceau "Glaive" qui était la suite de "Freestyle Pirate" et qui pourrait bien s'enrichir d'un ou deux couplets dans les semaines qui viennent, certains pensent effectivement que c'est un titre évolutif qui ne demande qu'à s'étoffer. Evidemment, l'octogone est la priorité de sa fin d'année mais si la provocation peut faire partie de son fonds de commerce, la musique en reste tout de même l'élément principal. Alors dans un live Instagram diffusé hier, il a quand même avoué qu'il travaillait sur un album et que celui-ci devrait sortir en 2020 au plus tard.

Il a même précisé aux nombreux internautes présents que le disque était déjà bien avancé. Si cela fait plus d'un an et demi que "Trône" est sorti, Booba ne reste pas inactif, sortant un titre de temps en temps, histoire de rester présent dans le game, "Glaive" en était le plus parfait exemple. Un plus long format devrait donc voir le jour en 2020 au grand dam des fans qui attendaient une sortie plus proche.