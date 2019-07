R. Kelly est déclaré comme "un danger public" !

Tandis qu'il nie les faits, la justice américaine qualifie R. Kelly de "danger pour la communauté.



Les procureurs fédéraux ont estimé que R. Kelly "constituait un danger extrême pour la communauté, en particulier pour les filles mineures" lors d'une audience tenue devant le tribunal fédéral de district à Chicago ce mardi 16 juillet.

En conséquence, la star du R&B s'est vue refuser sa demande de caution, selon le Chicago Sun-Times.

Le procureur adjoint américain, Angel Krull, a déclaré au juge Harry Leinenweber: "Ce risque d’obstruction est réel. Ce risque est en cours. Ce risque est accru par la renommée et le pouvoir du défendeur". Il ajoute que Kelly "a une capacité unique d'influencer et d'intimider les témoins et les victimes, et cela se poursuit encore aujourd'hui".

L'avocat de Kelly, Steve Greenberg, a déclaré que le chanteur n'était pas un risque de fuite et avait évoqué l'un des plus grands succès de Kelly au cours de sa plaidoirie. "Contrairement à sa chanson la plus célèbre 'I believe I can fly', M. Kelly n'aime pas voler ! Comment pourrait-il fuir ? Il n'a pas d'argent. Rien ne prouve qu'il présente un risque pour les mineurs à ce stade", a déclaré Greenberg.

Kelly a de nouveau été arrêté jeudi 11 juillet dans sa ville natale de Chicago. Les procureurs fédéraux ont publié le lendemain deux actes d’accusation qui pourraient le garder en prison pour le restant de ses jours.

À Brooklyn et à Chicago, R. Kelly compte 18 chefs d'accusation pour crimes présumés contre 10 victimes. Kelly encourt une peine maximale de 195 ans d'emprisonnement à Chicago. De plus, à New York, il encourt jusqu'à 30 ans.

Greenberg insiste sur le fait qu'il devrait être libéré. Angel Krull ne semble pas être d'accord : "Le défendeur peut attirer les filles chez lui, il n'est pas obligé de quitter son domicile pour le faire".

Comme il l'a fait lors de son entretien pour CBS This Morning, l'artiste continue de nier toutes les allégations. Son avocat a déclaré que Kelly attendait avec impatience "sa journée devant les tribunaux, la vérité qui se révélerait et sa justification d'une attaque sans précédent par d'autres personnes pour leur avantage personnel".

La série documentaire de Lifetime, Surviving R. Kelly, a été publiée l'année dernière et semble avoir joué un rôle catalyseur dans son affaire judiciaire.

Peinda.B.