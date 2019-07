Dreamville et J. Cole dévoilent la date de sortie de “Revenge of the Dreamers III” en plus de deux nouveaux extraits du projet !

Dreamville nous livre la date de sortie de "Revenge of the Dreamers III" et continue de teaser le projet avec deux singles inédits !

Ca y est, on connaît enfin la date de sortie du prochain album de Dreamville “Revenge Of The Dreamers III” ! On pourra vraisemblablement l’écouter très prochainement puisque qu’il est prévu pour le 5 juillet prochain, c’est à dire ce vendredi. C’est en tout cas ce qu’a dévoilé J. Cole via twitter avec un post assez explicite :

Le moins que l’on puisse dire sur “Revenge of the Dreamers III” c’est que le projet s’annonce vraiment excitant. Vous pourrez y retrouver tous les membres du label (Bas, Cozz, J.I.D … etc) accompagnés d’une liste incroyable de beatmakers, de rappeurs et de chanteurs. Il y aurait en tout et pour tout 106 personnes ayant travaillé sur le projet, avec quelques un des plus grands noms du hip-hop et de la production ! De 6lack à Swizz Beatz en passant par Young Nudy, chacun de ces artistes a été invité lors de la dizaine de jours d’enregistrement du projet prévue par J. Cole en janvier dernier.

Des sessions studio dont vous pourrez prochainement découvrir les coulisses puisqu’un documentaire sur la conception de l’album devrait voir le jour très bientôt. Egalement annoncé par le parrain de J.I.D (décidément), le documentaire a eu droit à une petite bande annonce qui n’a fait que rendre les fans un peu plus impatients quant à la sortie de l’album.

Enfin pour parfaire le teasing de leur disque, Dreamville et J. Cole nous ont offert quelques avant-goûts pour le moins délicieux de ce que pourrait être leur projet avec 4 extraits inédits. 2 premiers morceaux sont ainsi sortis le 12 juin dernier, avant d’être complétés par 2 nouveaux titres dévoilés hier. Avec ces singles franchement alléchants, on a vraiment hâte de pouvoir écouter cet album et les prouesses de sa ribambelle d’invités.