Drake a plus de hits que les Beatles !

C'est officiel, Drake a plus de succès dans le top 10 du Billboard Hot 100 que les Beatles ! Selon une publication de Billboard, "Money In The Grave", le dernier morceau de Drake avec Rick Ross, entre dans le top 10 du classement Billboard Hot 100. En raison de ce nouvel exploit, Drizzy a maintenant un total de 35 singles parmi les 10 premiers au classement, ce qui brise le lien qu'il avait avec les Beatles jusqu’à la semaine dernière.

À présent, Drake occupe officiellement la deuxième place parmi les artistes comptant le plus grand nombre de succès dans le top 10. Malgré sa victoire contre le célèbre groupe de rock anglais, Drake reste toujours derrière Madonna, qui mène toujours avec 38 hits dans ce classement.

La nouvelle réalisation de Drake sur le Billboard Hot 100 intervient une semaine après que le MC de Toronto ait été à égalité avec les Beatles, grâce à l'ajout de "No Guidance" de Chris Brown, qui comporte un couplet de Drizzy.

Mardi 19 juin, Drake, qui avait terminé sa tournée le Assassination Vacation Tour plus tôt cette année, a publié une série de photos sur sa page Instagram avec une légende qui indiquait "Album mode". Sur l'une des photos, Drake est vu dans son bureau alors qu'il parle au téléphone vêtu d’un sweat à capuche Dsquared 2 / OVO. Sur la gauche, nous voyons une belle peinture au fusain de Beyoncé, qui a incité les fans à penser qu'une autre collaboration est en cours avec Queen Bey.

Pour le moment, il n'y a pas de date de sortie fixée pour le projet. Cependant, il est possible que le rappeur inclue dans le projet des chansons de son ensemble de 2 titres de la NBA Finals Championship, "Omerta" et "Money In The Grave".

Peinda.B.