Nekfeu décroche déjà le disque de platine avec ''Les Étoiles Vagabondes'' !

Une consécration supplémentaire pour le dernier projet du Fennec.

Le parrain d’un nouveau festival solidaire intitulé “The Migrants festival” et qui se déroulera le 7 septembre prochain à Paris remporte encore un honneur. Le rappeur originaire de La Trinité a sorti son troisième projet solo le 6 juin dernier, un album au nom de “Les Étoiles Vagabondes” qui n’a pas cessé de grimper les échelons jusqu’au disque de platine !



Avant d’en arriver là, le projet, qui était attendu depuis de longs mois par l’immense fanbase de l’artiste, avait déjà remporté un record au bout de seulement vingt-quatre heures en devenant l’album le plus streamé en une si courte période de temps sur Deezer. Il a également été décrété le sixième artiste le plus écouté au monde, sur Spotify, en comptabilisant près de quinze millions d’écoutes dès le lendemain de la sortie de l’album, accompagné d’un documentaire réalisé par Nekfeu lui-même et qui a conquis plus de 100 000 spectateurs.





Continuant sa course folle, le projet, qui devient disque de platine après être passé par la case “disque d’or” en un peu plus d’une semaine a été vendu plus de 100 000 fois pour le plus grand bonheur de Nekfeu ! On valide également les guests de “Les Étoiles Vagabondes”, parmi eux Damso sur le hit “Tricheur” ou encore Nemir et Vanessa Paradis !



Un album à écouter et réécouter.