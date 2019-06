Missy Elliott devient la première rappeuse à entrer au Songwriters Hall Of Fame!

Missy Elliott entre dans l'histoire avec une place au Songwriters Hall Of Fame.

Jeudi soir, Missy Elliott a été intronisé au Songwriters Hall Of Fame: le Panthéon des auteurs et compositeurs, ce qui en fait la première rappeuse à recevoir cet honneur. Missy Elliott a été honorée par Michelle Obama via un hommage enregistré lors de la cérémonie.

"Missy, je tiens à vous remercier pour toutes vos démarches novatrices. Merci non pas simplement d'avoir partagé votre cadeau avec le monde entier, mais d'être le défenseur de tant de gens, en particulier de jeunes filles qui cherchent encore à faire entendre leur voix", a déclaré l’ancienne première dame américaine.

Elliott, très émue lors du discours s’est exprimée en toute humilité :

"Je suis reconnaissante ! Chaque fois que je monte sur un podium ... même avec tout le travail que j'ai accompli, je ne sais pas, et je suppose que c'est juste Dieu, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je veux dire une chose aux écrivains et aux écrivains à venir: 'Ne lâchez rien !' Nous passons tous à travers le blocage de l’écrivain. Parfois, il suffit de quitter un disque pour y revenir. Mais n'abandonnez pas, parce que je suis debout ici. Et c'est important pour le hip-hop aussi."

Elliott est la troisième rappeuse à être intronisée au Panthéon des auteurs et compositeurs, rejoignant Jay-Z et Jermaine Dupri, intronisés respectivement en 2017 et 2018. Missy a écrit ses propres tubes, notamment "Get Ur Freak On", "Work It", "Hot Boyz", mais aussi, elle a aussi écrit des paroles pour Aaliyah, Beyoncé, Busta Rhymes, Monica, Mariah Carey, Janet Jackson, Mary J. Blige, Ariana Grande, Destiny’s Child, Fantasia, Jazmine Sullivan, et bien d’autres.

Missy Elliott est récemment devenu la première artiste hip-hop à recevoir un doctorat honorifique du Berklee College of Music, s’ajoute à cela cette intronisation au Songwriters Hall Of Fame, de quoi classer l’artiste de 47 ans parmi les légendes vivantes du rap.

Peinda.B.