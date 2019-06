Drake clashe-t-il de nouveau Pusha T ?

Drake est soupçonné de clasher Pusha T dans son titre inédit "Omertà".

Vendredi dernier, Drake célébrait la première victoire des Raptors de Toronto au championnat de la NBA en dévoilant deux morceaux inédits "Omertà" et "Money in the Grave" ft. Rick Ross. Une chanson en particulier a interpeller les fans, c'est "Omertà", en effet, certains sont convaincus que Drake vise son rival Pusha-T avec ses paroles à peine voilées.

"L’année dernière, les négros se sont sentis chaud car ils ont parlé de moi/ Je suis sur le point de révéler l’imposture de tous ceux qui se sont retournés contre moi. "

Cette punchline est apparemment une référence au track cinglant de Pusha, "The Story of Adidon", sorti en mai 2018, sur lequel l’artiste de G.O.O.D. Music a révélé pour la première fois que Drake avait eu un fils secrètement.

"Vous cachez un enfant, laissez ce garçon rentrer à la maison."

"Adonis est ton fils et il mérite plus qu'une campagne de presse Adidas."

Drake décida de ne pas répondre à Pusha T, mais il a plus tard avoué qu’il avait eu un fils dans son album Scorpion. Leur clash s’était calmé, mais en janvier dernier, Pusha a publié un tweet crypté qui donnait l'impression que la querelle n'était pas terminée.

"Vous avez essayé, vous avez échoué ... j’entends que vous voulez recommencer, cette fois-ci, je ne vais pas jouer avec vous, aucun d'entre vous."

Après la sortie de "Omertà", les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour commenter les lyrics, cependant, restons méfiant tant que les deux protagonistes ne se sont pas prononcés officiellement sur le renouvellement de ce clash.

Peinda.B.