Lil Pump annonce qu’il arrête (encore) la drogue !

Le rappeur va-t-il vraiment finir par s’assagir ?

Ces derniers temps, on peut dire que Lil Pump nous a plutôt fait peur que plaisir. L’auteur du fameux “Gucci Gang” s’affichait mal en point sur ses réseaux sociaux pas plus tard qu’en avril dernier, affirmant ne pas se sentir bien, hésiter à tout arrêter et même penser à la mort… Finalement, il a refait parler de lui récemment en affirmant arrêter la drogue. On espère qu’on peut le croire !

ll faut dire que Lil Pump a essuyé quelques scandales du haut de ses dix-huit ans seulement et que sa consommation de drogue y est pour beaucoup. C’est à travers une story Instagram balancée par l’artiste vendredi 15 juin dernier que le rappeur lui-même a passé un message qui devrait en ravir plus d’un : il aurait arrêté le lean et toute drogue, apparemment remonté contre ces substances lorsqu’il lâche un “fuck all that”.

Un meilleur exemple pour sa large fanbase, principalement composée de jeunes qui pourraient être influencés par une telle addiction. Ce changement de mode de vie porte un message bien plus sain et positif, surtout après les décès de beaucoup trop de figures du rap game, à l’image de Lil Peep ou encore de Mac Miller. Sur un registre musical, une autre bonne nouvelle a été annoncée : celle d’un volume 2 pour la mixtape “Lil Pump”, qui serait en pleine préparation. On l’attend avec impatience et espère que le rappeur se portera de mieux en mieux.

-Anaïs Koopman