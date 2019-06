Lil Xan : il s’arme lors d'un clash concernant Tupac !

De nouveaux ennuis pour Lil Xan.

La dernière fois que l’on a mentionné le rappeur californien âgé de seulement vingt-deux ans, il se trouvait en cure de désintox, à la suite d’une overdose. Quelques mois après, l’artiste fait encore parler de lui… en mal. Lil Xan se serait quelque peu enflammé, en sortant un flingue lors d’un débat houleux sur Tupac.



Il faut dire que Lil Xan n’a pas eu peur de provoquer ses followers, en mentionnant la musique du fameux rappeur, poète et acteur américain… dans des termes peu valorisants. Il aurait en effet jugé ses créations musicales d’“ennuyantes” via ses réseaux sociaux. De quoi attiser la colère de plusieurs internautes. L’un, en particulier, n’a pas hésité à se confronter directement à l’auteur des propos le 7 juin dernier dans l’enceinte d’une station-service dans les environs de Los Angeles.



Une vidéo relate les faits et nous prouve donc la violente réaction de Lil Xan, face à son détracteur, qui le questionne sur les raisons qui l’ont poussé à “raconter de la merde sur 2Pac”. En effet, on voit Lil Xan s’emparer d’un pistolet, alors que son interlocuteur ne semble pas dangereux au point de mériter une telle menace. Face aux avis choqués, l’auteur de “Betrayed” n’a pas démenti les faits : il a au contraire partagé la vidéo en essayant de s’expliquer… en vain.



Selon lui, “il n’y a pas de mal à se défendre”. Et ceux qui ne sont pas de cet avis ne sont que des “hypocrites”. À prendre, ou à laisser.

-Anaïs Koopman