Joey Bada$$ va jouer Inspectah Deck dans un film sur le Wu-Tang Clan !

Joey Bada$$ participe à la nouvelle production du Wu-Tang Clan.

Dave East n’est pas le seul rappeur à rejoindre le casting de la comédie dramatique à venir sur la plateforme Hulu, Wu-Tang Clan : An American Saga. Dans une interview avec Angie Martinez, la célèbre animatrice radio de Power 105.1, Joey Bada$$ a révélé qu’il incarnera Inspectah Deck dans la série.

"Dave et moi sommes dans la série du Wu-Tang. Je suis Inspectah Deck", a-t-il déclaré. Lorsque Martinez a demandé quelle partie du show avait déjà été tournée, JayOhVee a déclaré que la série était actuellement en cours de production.

"Nous tournons toujours, ça se passe bien, mais ça sort cette année" a-t-il certifié.

Martinez a ensuite interrogé Joey sur l’authenticité de la série. Jo-Vaughn Virginie Scott, de son vrai nom, qui a auparavant joué dans Boomerang sur BET et dans la saison 3 de Mr. Robot, a déclaré qu’il attendait de le voir comme tout le monde, mais pense que le projet est intègre à la vision du groupe légendaire de NYC.

Quand on l’interroge quant à ses sentiments sur le Wu-Tang, Bada$$ ne cache pas son affection sur le groupe "J'aime ce qu’ils font. J'aime comment ils le font."

Wu-Tang Clan : An American Saga a été créée par RZA et Alex Tse, à l’origine du film Watchmen de 2009 et de Superfly en 2018.

Method Man fait office de producteur exécutif, tandis que les autres membres du Wu-Tang : GZA, Ghostface Killah, Inspectah Deck, Masta Killa ainsi que les héritiers d’Ol Dirty Bastard participent au projet en tant que producteurs-conseil.

