Booba a une nouvelle cible de clash : Tony Yoka !

Une nouvelle fois, B2O se mêle d’un clash !

À croire que Booba dispose de plus de temps que nous dans une journée. Entre la sortie de plusieurs extraits de morceaux inédits, dont “Arc-en-ciel” récemment sorti, le Duc balance une nouvelle marque, DCNTD, ainsi que de nombreuses collections, dont une dédiée à l’octogone… Il n’en oublie pas son amour pour le clash : après avoir invité Angèle à “jouer”, B2O s’attaque désormais au boxeur français Tony Yoka.

Alors que ce dernier s’est pris le bec avec champion de boxe Néerlandais d’origine surinamienne Tyrone Spong, Booba a jugé bon d’ajouter son grain de sel dans le conflit. Alors que Tony Yoka a démenti une “fake news” dévoilée par le média sportif “L’Équipe”, selon lequel il allait combattre contre Tyrone Spong le 13 juillet prochain, il a précisé que ça aurait pu se faire si Tyrone Spong n’avait pas refusé. Ce dernier est tombé sur la vidéo dans laquelle Tony Yoka se confiait et a rétorqué via une autre vidéo, affirmant que selon lui, ce dernier cherchait à faire de la pub via de telles déclarations.

Bien évidemment, Booba s’en est mêlé, rendant ce clash visible par un nombre encore plus grand d’internautes : il a réuni les deux vidéos dans un seul post, se permettant de le légender allégrement. Il a donc affirmé la chose suivante : “@tyronspong n’a jamais refusé ce combat et au contraire serait ravi de t’affronter dans un ring.” De quoi acter sa présence dans le milieu de la boxe, pour de bon.

-Anaïs Koopman