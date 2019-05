Seth Gueko x Rohff : le featuring arrive !

Une collaboration de plus dans le rap français : Seth Gueko feat. Rohff.

De retour en France depuis peu, Seth Gueko, qui a fermé les portes du fameux Seth Gueko Bar qu’il avait ouvert sur le sol thaïlandais, ne perd pas de temps dans réinsertion : il vient d’annoncer une grosse collaboration, avec le rappeur Rohff. Ou comment réunir deux grands noms de la scène de rap français dans un même titre, qui s’annonce explosif !

Alors qu’il était de passage dans l’émission “Le QG 7” de Guillaume Pley et de Jimmy Labeeu, Seth Guex s’est confié sur de nombreux sujets, allant de son enfance à ses projets à venir… C’est à ce moment-là qu’il a annoncé la préparation et venue d’un featuring avec Rohff, au bout de vingt-neuf minutes d’entretien sur le plateau.



Une bonne nouvelle pour les fans des deux rappeurs. Si Seth Gueko se retourne également niveau entrepreneuriat en ouvrant son restaurant thaï qu’il appelle Le Petit Phuket dans le département du Val d’Oise (95) d’où il est originaire, il n’oublie pas la musique pour autant. Il a également mentionné son envie de collaborer avec Lefa, un des fondateurs et des membres de Sexion D’Assaut, un jour prochain. De son côté, Rohff continue de se faire entendre, notamment via le récent clip de “Trop de fierté” et sa collaboration avec Dry dans “CPG”.

On a hâte d’en entendre plus, aussi bien en termes de date de sortie que de notes de musique et de flow ! En attendant, le dernier projet “Destroy” que signe Seth Gueko est toujours disponible, depuis janvier dernier.

-Anaïs Koopman