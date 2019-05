R. Kelly veut l'avocat de Michael Jackson pour assurer sa défense !

Nouvel épisode pour le chanteur aux nombreuses accusations…

Un mois après avoir fait payer cent dollars par spectateur une prestation de vingt-huit secondes, R.Kelly continue de faire parler de lui. Plus soutenu par son ancien avocat Ed Genson, qui le considère d’ailleurs coupable, le chanteur accusé de plusieurs agression sexuelles demande à être défendu par l’avocat de Michael Jackson, remis en cause pour des causes similaires…



C’est en quelques sortes une manière pour R.Kelly, qui se dit non-coupable, de nous montrer qu’il reste plutôt optimiste quant à la suite de son procès, alors qu’il risque la peine maximale de quarante ans d’emprisonnement, pour pas moins de dix chefs d’agression sexuelle… En effet, Michael Jackson avait été considéré comme non-coupable vis-à-vis des nombreux chefs d’accusation pour lesquels il avait été jugé, incluant des affaires de violence sur enfants, de prise d’otage, d’enlèvement et d’intoxication de mineur pour le violenter; suite à une défense efficace et puissante.

Pas étonnant, donc, que R.Kelly souhaite que Thomas Mesereau rejoigne son équipe de défenseurs. Ce dernier est actuellement déjà impliqué dans un procès à Houston, ce qui ne l’a pas empêché de communiquer avec R.Kelly via FaceTime pour discuter de sa demande. L’avocat ne serait pas contre la prise en charge de la défense de l’artiste déshonoré depuis la sortie du documentaire choc “Surviving R.Kelly”.

-Anaïs Koopman