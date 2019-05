Nipsey Hussle : son meurtier présumé devant le grand jury.

Accusé d’avoir tué Nispey Hussle, Eric Holder est de nouveau au tribunal.

Alors que son avocat Christopher Darden a tourné le dos à son client Eric Holder, meurtrier présumé de Nipsey Hussle il y a quelques semaines, l’accusé se retrouve devant le grand jury. À son encontre, un chef d’accusation supplémentaire : Eric Holder aurait frappé un autre homme à l’aide de son arme, une heure avant la fusillade qui a ôté la vie du rappeur.



L’accusé aurait attaqué ce deuxième homme, un voisin, à cause d’une histoire de drogue, d’après deux femmes témoins. Alors que sa victime a pu rejoindre son appartement saine et sauve, Eric Holder serait reparti en “tremblant” et en semblant “très nerveux”... avant d’ouvrir le feu sur Nipsey Hussle, très peu de temps après. Ces informations ne sont délivrées que maintenant, car le voisin en question affirme avoir eu peur des représailles de la part du gang dont fait partie Eric Holder... et de se faire arrêter pour lui avoir vendu de la marijuana.

Bien que ce dernier ait plaidé non-coupable, le grand jury le met face à quatre chefs d’accusation : meurtre prémédité, deux tentatives de meurtre et possession d’arme en tant que criminel, ainsi qu’à deux autres chefs d’accusation pour deux agressions avec une arme à feu pour les deux victimes ayant survécu : ce fameux voisin et Kerry Lathan qui se trouvait en compagnie de l’artiste décédé, sur le lieu de la fusillade. Nous rappelons que Nipsey Hussle était dans son magasin de vêtements pour marathon afin d'aider son ami fraîchement sorti de prison.



Si la responsabilité de Eric Holder est prouvée, il encourt la prison à perpétuité.

-Anaïs Koopman